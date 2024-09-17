Соратник Кадырова сообщил о десятках иностранных инструкторов в Курской области

Алаудинов: около Суджи зафиксировали появление десятков иностранных инструкторов

Появление десятков иностранных инструкторов было зафиксировано в районе города Суджа в Курской области. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.

«Они фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. [Там находятся] несколько десятков иностранцев», — сказал он.

Других подробностей об инструкторах Алаудинов не сообщил.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

13 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что жители Суджи попросили власти позволить гражданскому населению покинуть город. По их словам, если украинские войска начнут обороняться в городе, то шансы выжить у гражданских минимальны. 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал подобного обращения от жителей города.