Стали известны подробности нового романа Пелевина

Новый роман Виктора Пелевина получил название «Круть», книга выйдет в октябре

Издательство «Эксмо» раскрыло подробности 21-го романа Виктора Пелевина. Об этом сообщает РБК.

Произведение получило название «Круть», сюжет расскажет об оперативнике Маркусе Зоргенфрее, корпоративном следователе службы безопасности Transhumanism Inc., который ранее уже появлялся в других книгах Пелевина.

«Имплант-коррекция превратила женщин в доминантный гендер. На вершину в уголовной иерархии поднялся фем-блатняк. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс», — говорится в аннотации.

Отмечается, что триллер-детектив поступит в продажу 3 октября в 20:24 мск.