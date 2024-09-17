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11:41, 17 сентября 2024Культура

Стали известны подробности нового романа Пелевина

Новый роман Виктора Пелевина получил название «Круть», книга выйдет в октябре

Фото: Anastasia Zhenina / Unsplash

Издательство «Эксмо» раскрыло подробности 21-го романа Виктора Пелевина. Об этом сообщает РБК.

Произведение получило название «Круть», сюжет расскажет об оперативнике Маркусе Зоргенфрее, корпоративном следователе службы безопасности Transhumanism Inc., который ранее уже появлялся в других книгах Пелевина.

«Имплант-коррекция превратила женщин в доминантный гендер. На вершину в уголовной иерархии поднялся фем-блатняк. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс», — говорится в аннотации.

Отмечается, что триллер-детектив поступит в продажу 3 октября в 20:24 мск.

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      Андрей Шеньшаков
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