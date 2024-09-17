Верховный суд отказался рассматривать жалобу Максима Галкина

Суд не рассмотрел жалобу Максима Галкина на отказ исключить его из иноагентов

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу телеведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на отказ в исключении его из данного реестра. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — уточнили в суде.

В конце мая текущего года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина из реестра иностранных агентов.

В июне стало известно, что у старшего брата юмориста Максима Галкина, Дмитрия, прошли обыски. Как утверждалось, обыск был связан с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. У Дмитрия Галкина в ходе оперативных действий изъяли носители информации и другую технику.

12 марта текущего года Мосгорсуд признал законным внесение телеведущего в реестр иностранных агентов. Так, Максиму Галкину отказали, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.