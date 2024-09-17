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09:23, 17 сентября 2024Культура

Земфиру обвинили в иностранном финансировании и антироссийской деятельности

Суд обнаружил у Земфиры источники иностранного финансирования

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минюст России обнаружил у Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов) источники иностранного финансирования и обвинил в антироссийской политической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

После обжалования артисткой решения о внесении в список иноагентов, ведомство раскрыло причины попадания уехавшей из России из-за СВО певицы в перечень. «Антироссийская политическая деятельность заключалась в размещении в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критике России из-за проведения специальной военной операции», — говорится в судебных документах.

Кроме того, у Земфиры обнаружили несколько иностранных источников финансирования, среди которых две кредитные организации из Германии и Ирландии, а также британская компания Orchard Enterprises NY Inc.

Ранее стало известно, что певица обратилась в Верховный суд России.

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      Андрей Шеньшаков
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