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16:32, 18 сентября 2024Мир

Доноры партии премьера Британии оплатили его супруге билеты на Тейлор Свифт

Telegraph: доноры лейбористов оплатили супруге Стармера билеты на Тейлор Свифт
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Доноры британской Лейбористской партии, которую возглавляет премьер-министр королевства Кир Стармер, оплатили его супруге Виктории билеты на концерты американской певицы Тейлор Свифт на стадионе Уэмбли в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph.

«Леди Стармер приняла четыре бесплатных билета стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов, чтобы увидеть Тейлор Свифт в рамках ее мирового тура The Eras Tour. (...) Супруги посетили концерты певицы 21 июня и 15 августа, однако билеты на вторую дату до сих пор не отображаются в декларации премьера о полученных от доноров подарках», — передает издание.

Газета также подчеркнула, что летние концерты Тейлор Свифт посетили и другие члены британского правительства: министр здравоохранения Уэз Стритинг, министр образования Бриджет Филлипсон и министр культуры Лиза Нэнди. Общая стоимость полученных ими «бесплатных билетов» от доноров составила более девяти тысяч фунтов стерлингов.

15 сентября Стармеру пригрозили следствием по факту получаемых женой подарков. Британский премьер нарушил парламентские планы, так как не задекларировал факт того, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги.

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      Дарья Устьянцева
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