Госдума рассмотрит законопроект об отправке подсудимых на СВО

Госдума рассмотрит проект закона об отправке подсудимых на спецоперацию

В среду, 18 сентября, депутаты Госдумы рассмотрят проект закона об отправке подсудимых в зону проведения специальной военной операции (СВО). О том, какое влияние может оказать нововведение в случае его утверждения, рассказывает РБК.

Инициатива предусматривает предоставление возможности фигурантам уголовных дел отправиться в зону боевых действий в период после начала судебного разбирательства и до вынесения приговора. Сейчас уехать на СВО могут как те, чье дело не поступило в суд, так и те, приговор кому вступил в законную силу.

Адвокат Елена Орешникова, с которой побеседовали журналисты издания, объяснила суть законопроекта. По ее словам, он устраняет пробел, допущенный законодателем изначально. «Если же принять во внимание, что судебное следствие состоит из первой и второй инстанций до вступления приговора в силу, то количество лиц с правом на контракт увеличится существенно», — сказала она.

Ранее на Сахалине военнослужащего осудили за повторный отказ ехать в зону боевых действий. Его приговорили к 4 годам и шести месяцам лишения свободы, взяв под стражу в зале суда.