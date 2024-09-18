Китай призвал США отказаться от размещения РСМД в Японии

МИД Китая призвал США отказаться от планов разместить РСМД в Японии

Китай призывает США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает China News.

«Китай призывает США отказаться от планов развертывания РСМД в Японии и советует соответствующим странам четко понимать истинную цель Вашингтона при совершении таких действий», — отметил дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что гонка вооружений «серьезно усиливает региональную напряженность, а также подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность».

10 сентября стало известно, что США разместят в Японии ранее запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией наземные ракетные комплексы Typhon.