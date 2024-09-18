Минобороны рассказало о ходе контратак ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило об отражении четырех контратак ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, противник контратаковал в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня и Большая Обуховка. Помимо того, ВСУ попытались атаковать в направлениях Ольговки и Борки.

В результате предпринятых действий украинские войска потеряли до 40 человек, две боевые машины пехоты, автомобиль и две боевые бронированные машины. Восемь человек удалось взять в плен, добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

18 сентября военкор Александр Коц показал видео боя российских морпехов с ВСУ за село Борки в Курской области. На опубликованных кадрах видно, что бойцы ВСУ заняли позицию на перекрестке и пытаются отползти с открытой местности в укрытие, однако рядом с лежащими украинскими военными взрывается выпущенный морпехами снаряд.