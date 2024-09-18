Мужчина потерял сознание на рейсе в Гонконг и не выжил

Пассажир авиакомпании Cathay Pacific потерял сознание на рейсе из столицы Бангладеш Дакки в Гонконг не выжил. Об этом пишет South China Morning Post.
Уточняется, что во время перелета 47-летний житель Бангладеш, имя которого не приводится, внезапно упал в обморок. Члены экипажа попытались его реанимировать, но безуспешно.
Как сообщает источник, точная причина ухудшения самочувствия остается неизвестной, тело мужчины отправили на вскрытие.
Ранее в Италии стюардесса упала в самолете на глазах у испуганных пассажиров из-за загадочной болезни. Спасти женщину не удалось.