Мужчина потерял сознание на рейсе в Гонконг и не выжил

Пассажир Cathay Pacific потерял сознание на рейсе из Дакки в Гонконг и не выжил

Пассажир авиакомпании Cathay Pacific потерял сознание на рейсе из столицы Бангладеш Дакки в Гонконг не выжил. Об этом пишет South China Morning Post.

Уточняется, что во время перелета 47-летний житель Бангладеш, имя которого не приводится, внезапно упал в обморок. Члены экипажа попытались его реанимировать, но безуспешно.

Как сообщает источник, точная причина ухудшения самочувствия остается неизвестной, тело мужчины отправили на вскрытие.

Ранее в Италии стюардесса упала в самолете на глазах у испуганных пассажиров из-за загадочной болезни. Спасти женщину не удалось.

