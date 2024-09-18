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15:05, 18 сентября 2024Путешествия

Мужчина потерял сознание на рейсе в Гонконг и не выжил

Пассажир Cathay Pacific потерял сознание на рейсе из Дакки в Гонконг и не выжил

Фото: Tim Chong / Reuters

Пассажир авиакомпании Cathay Pacific потерял сознание на рейсе из столицы Бангладеш Дакки в Гонконг не выжил. Об этом пишет South China Morning Post.

Уточняется, что во время перелета 47-летний житель Бангладеш, имя которого не приводится, внезапно упал в обморок. Члены экипажа попытались его реанимировать, но безуспешно.

Как сообщает источник, точная причина ухудшения самочувствия остается неизвестной, тело мужчины отправили на вскрытие.

Ранее в Италии стюардесса упала в самолете на глазах у испуганных пассажиров из-за загадочной болезни. Спасти женщину не удалось.

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      Алина Черненко
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