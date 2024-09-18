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18:29, 18 сентября 2024Мир

На Западе заявили о подготовке Россией и Украиной одной стороны в конфликте

FT: Россия и Украина поддерживали одну и ту же сторону в конфликте в Судане

Фото: Andrea Ronchini / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Россия и Украина поддерживали одну и ту же сторону в конфликте в Судане, который идет полтора года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«По словам высокопоставленных офицеров военной разведки африканского государства, российские и украинские бойцы (...) помогали обучать одну и ту же сторону в гражданском конфликте в Судане. Отставные летчики из Украины и снайперы из России работают с Вооруженными силами Судана фактического президента генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана», — приводит издание данные источников.

При этом суданская сторона в ответ на запрос газеты опровергла информацию о возможной поддержке со стороны Киева генерала аль-Бурхана в борьбе со своим оппонентом Мухаммадем Хамданой Дагло.

4 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с замглавы Суверенного переходного совета Судана Маликом Агаром в ходе которых была обговорена сделка об открытии российского логистического центра в Порт-Судане на Красном море. Данное соглашение продолжает предыдущую договоренность двух стран об открытии российской военной базы в стране на побережье Красного моря.

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      Максим Габриелян
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