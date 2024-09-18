На Западе заявили о подготовке Россией и Украиной одной стороны в конфликте

Россия и Украина поддерживали одну и ту же сторону в конфликте в Судане, который идет полтора года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«По словам высокопоставленных офицеров военной разведки африканского государства, российские и украинские бойцы (...) помогали обучать одну и ту же сторону в гражданском конфликте в Судане. Отставные летчики из Украины и снайперы из России работают с Вооруженными силами Судана фактического президента генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана», — приводит издание данные источников.
При этом суданская сторона в ответ на запрос газеты опровергла информацию о возможной поддержке со стороны Киева генерала аль-Бурхана в борьбе со своим оппонентом Мухаммадем Хамданой Дагло.
4 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с замглавы Суверенного переходного совета Судана Маликом Агаром в ходе которых была обговорена сделка об открытии российского логистического центра в Порт-Судане на Красном море. Данное соглашение продолжает предыдущую договоренность двух стран об открытии российской военной базы в стране на побережье Красного моря.