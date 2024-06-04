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15:22, 4 июня 2024Мир

Россия и Судан проведут переговоры о создании хаба на Красном море

Bloomberg: власти Судана обсудят с Путиным открытие логистического центра
Малик Агар

Малик Агар. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин и замглавы Суверенного переходного совета Судана Малик Агар в ходе переговоров обсудят военное сотрудничество, в особенности лидеры обговорят возможную сделку об открытии российского логистического центра в Порт-Судане на Красном море, а взамен Судан получит «жизненно важное вооружение и боеприпасы». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что вместе с Агаром в Россию приедут министры финансов, горнодобывающей промышленности и иностранных дел Судана. В ходе официального визита представители властей Судана намерены также посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). «Сделка между Кремлем и суданскими военными ознаменует собой значительный сдвиг в подходе России к этой стране», — резюмировали обозреватели агентства.

В марте глава МИД Судана Али Садик Али рассказал, что соглашение с Россией о создании базы Военно-морского флота России в стране будет рассматриваться новым парламентом после выборов. «Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию», — заявил министр, заверив, что этот вопрос является очень чувствительным для арабского государства.

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      Виктория Кондратьева
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