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11:51, 18 сентября 2024Из жизни

Назван самый раздражающий миллениалов и зумеров сленг

Аналитики Дзен: миллениалов раздражают «краши», зумеров — «нормисы»

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Миллениалы и зумеры используют разный сленг в своей повседневной речи, рассказали «Ленте.ру» аналитики контентной платформы «Дзен». Исследователи выяснили, что представителей старшего поколения больше всего раздражает слово «краш», молодежь — «нормис».

«Миллениалов раздражают отдельные фразы, а не весь интернет-сленг. В антирейтинг попали слова "краш", "кринж" и "лойс", "зашквар" и "шер". Любимым сленгом у россиян возраста 26-35 лет оказались "вайб", "база", "пруф" и "изи"», — рассказали в Дзене.

Самую большую неприязнь у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет вызывают слова «нормис», «альтушка», «глэк».

«В список вошли также "симп", "ливать" и "кринге", — добавили аналитики. — Любимыми словами у зумеров стали "вайб", "бэсти", "база", "мэтч", "муд" и "краш"».

Выяснилось также, что миллениалы чаще всего узнают новый сленг из контентных платформ и соцсетей, а вот зумеры — из общения с друзьями. При этом методика миллениалов, видимо, является более эффективной — 31 процент опрошенных разбираются в сленге и используют его в общении.

«Зумеры чаще, чем миллениалы, не понимают современный сленг. Только 18 процентов опрошенных группы использует его каждый день. Больше половины респондентов отметили, что им сложно применять его в контексте. 19 процентов зумеров скорее не понимают заимствованные или новообразованные слова, 12 процентов совсем их не понимают», — добавили исследователи.

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      Наталия Белова
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