Молодежь пристрастилась к ботоксу и столкнулась с неожиданными последствиями

NYP: зумеры пристрастились к ботоксу и столкнулись с преждевременным старением

Молодежь пристрастилась к инъекциям ботокса и столкнулась с неожиданными последствиями. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По информации издания, врачи отметили рост спроса на уколы красоты у пациентов моложе 30 лет, в том числе у тех, у кого на самом деле еще нет явных признаков старения. По словам медиков, это пугающая тенденция, поскольку частое применение ботокса может безвозвратно изменить черты лица.

«Если делать ботокс слишком рано, он может изменить форму бровей, что автоматически заставляет молодых пациентов выглядеть старше. Зумерам следует делать его как можно позже, чтобы избежать преждевременного старения лица», — рассказала о последствиях дерматолог Энтони Росси.

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