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14:52, 11 сентября 2024Ценности

Молодежь пристрастилась к ботоксу и столкнулась с неожиданными последствиями

NYP: зумеры пристрастились к ботоксу и столкнулись с преждевременным старением

Фото: Vera Larina / Shutterstock / Fotodom

Молодежь пристрастилась к инъекциям ботокса и столкнулась с неожиданными последствиями. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По информации издания, врачи отметили рост спроса на уколы красоты у пациентов моложе 30 лет, в том числе у тех, у кого на самом деле еще нет явных признаков старения. По словам медиков, это пугающая тенденция, поскольку частое применение ботокса может безвозвратно изменить черты лица.

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«Если делать ботокс слишком рано, он может изменить форму бровей, что автоматически заставляет молодых пациентов выглядеть старше. Зумерам следует делать его как можно позже, чтобы избежать преждевременного старения лица», — рассказала о последствиях дерматолог Энтони Росси.

В июле 61-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» раскрыла секрет моложавой внешности.

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      Карина Черных
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