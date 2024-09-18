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20:41, 18 сентября 2024Экономика

Названы локации под Москвой с сильно подорожавшими дачами

Сильнее всего дачи под Москвой подорожали в округе Орехово-Зуево и Зарайске

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

В августе дачи сильнее всего подорожали в городском округе Орехово-Зуево. Локации под Москвой с ощутимым ростом цен на участки для садоводства назвали аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Средняя стоимость дачи в Орехово-Зуево с начала года выросла на 25 процентов, до 1,82 миллиона рублей. Второе место по этому показателю занял Зарайск — там садовые участки подорожали в среднем на 17 процентов, до 1,3 миллиона рублей. Третью строчку с ростом цен на 16 процентов поделили городские округа Луховицы (до 2,24 миллиона рублей) и Волоколамский (до 1,99 миллиона рублей).

В топ-5 локаций с подорожавшими дачами также вошли Егорьевск (плюс 15 процентов, до 1,43 миллиона рублей) и Павлово-Посадский городской округ (плюс 14 процентов, до 2,97 миллиона рублей). «В рейтинг лидеров по подорожанию дач попали удаленные от Москвы городские округа с низкими ценами объектов и, соответственно, с высоким потенциалом для роста стоимости», — пояснил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Ранее россиянам назвали способы усилить интернет-сигнал на даче. Для этого можно установить дополнительную внешнюю антенну в направлении ближайшей вышки или обзавестись специальным оборудованием.

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      Нина Ташевская
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