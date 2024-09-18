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13:19, 18 сентября 2024Мир

Названы причины проведения операции со взрывами пейджеров в Ливане

Политолог Ципис: Нетаньяху инициировал операцию в Ливане, чтобы выиграть время

Фото: Hussein Malla / AP

Возможные причины проведения операции с массовыми взрывами пейджеров в Ливане назвал в беседе со «Взглядом» политолог Саймон Ципис. Он предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху таким образом хотел выиграть время для подготовки войны.

Специалист также указал, что израильскому премьеру важно ослабить «Хезболлу» в связи с ожидающейся переброской армии страны (ЦАХАЛ) из сектора Газа на север.

«Существует версия, согласно которой операция с детонацией пейджеров на территории Ливана должна была произойти позднее. Но поскольку у лидеров "Хезболлы" и служб безопасности группировки стали появляться подозрения относительно устройств связи, Израиль решил реализовать план раньше», — указал он.

Данная ситуация показала уязвимость «Хезболлы» и создала в ней бардак, так как многие оказались ранены и лишены связи. Израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности подчеркнул, что оппозиция и жители Израиля настроены против Нетаньяху. Операция в Ливане, по его мнению, должна была укрепить позиции премьера.

Ранее издание Axios сообщило, что операцию со взрывами пейджеров в Ливане инициировал Нетаньяху.

Масштабная детонация средств связи произошла в нескольких региона страны накануне. Предположительно, пейджеры участников «Хезболлы» были взломаны израильскими военными.

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      Анастасия Алимпиева
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