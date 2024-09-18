Пашинян заявил о неэффективности архитектуры безопасности Армении

Пашинян: архитектура безопасности Армении показала свою неэффективность

Архитектура безопасности Армении показала свою неэффективность. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет ТАСС.

«Наша архитектура безопасности оказалась неэффективной. Мы думали, что сможем жить в регионе с закрытыми границами, говорить так, как хотим, а наши союзники, дальние или близкие, обеспечат нашу безопасность. Однако оказалось, что третьи страны могут действовать как хотят в своих интересах», — сказал он.

Глава правительства республики подчеркнул, что основной гарантией безопасности для Еревана должен стать мир в регионе.

Пашинян также заявил, что Ереван заморозил свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как структура угрожала суверенитету Армении. Он добавил, что отношения республики с ОДКБ близки к точке невозврата.