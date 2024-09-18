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19:05, 18 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии рассказал о неформальном влиянии на Байдена

Кобахидзе: на Байдена оказывают неформальное влияние в вопросе санкций

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

На президента США Джо Байдена оказывают неформальное влияние в вопросе санкций против Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе усомнился в принятии решения ввести санкции против Тбилиси лично Байденом. Политик понадеялся, что США больше не будут вводить санкции против Грузии.

«Я в это не верю. Я думаю, что есть неформальные влияния, я не хочу вдаваться в подробности», — заявил грузинский премьер. Он подчеркнул, что в противном случае Тбилиси придется пересмотреть отношения с Вашингтоном.

Ранее Кобахидзе отказался верить в предупреждение Службы внешней разведки России о попытках США оказать влияние на парламентские выборы в стране.

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      Юрий Леонов
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