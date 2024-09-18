Премьер Грузии рассказал о неформальном влиянии на Байдена

Кобахидзе: на Байдена оказывают неформальное влияние в вопросе санкций

На президента США Джо Байдена оказывают неформальное влияние в вопросе санкций против Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе усомнился в принятии решения ввести санкции против Тбилиси лично Байденом. Политик понадеялся, что США больше не будут вводить санкции против Грузии.

«Я в это не верю. Я думаю, что есть неформальные влияния, я не хочу вдаваться в подробности», — заявил грузинский премьер. Он подчеркнул, что в противном случае Тбилиси придется пересмотреть отношения с Вашингтоном.

Ранее Кобахидзе отказался верить в предупреждение Службы внешней разведки России о попытках США оказать влияние на парламентские выборы в стране.