Президент Мексики отказалась от поездки на Украину по приглашению Зеленского

Президент Мексики Шейнбаум отвергла предложение Зеленского посетить Украину

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского совершить официальный визит на Украину. Трансляция мероприятия доступна на ее официальной странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь», — объяснила свое решение президент.

Ранее президента России Владимира Путина пригласили на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Как указал мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мексиканские власти не будут арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита.