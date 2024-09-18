Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 18 сентября 2024Мир

Президент Мексики отказалась от поездки на Украину по приглашению Зеленского

Президент Мексики Шейнбаум отвергла предложение Зеленского посетить Украину
Клаудия Шейнбаум

Клаудия Шейнбаум. Фото: Henry Romero / Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского совершить официальный визит на Украину. Трансляция мероприятия доступна на ее официальной странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь», — объяснила свое решение президент.

Ранее президента России Владимира Путина пригласили на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Как указал мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мексиканские власти не будут арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Раскрыта доля незападных валют в расчетах России и Пакистана

      Названа страна еврозоны с самым высоким уровнем инфляции

      Украина выразит протест Польше

      Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      Минобороны заявило о четырех попытках прорыва ВСУ через границу с Курской областью

      В России допустили внешнее давление на Пашиняна из-за слов об угрозе ОДКБ

      Минобороны рассказало о ходе контратак ВСУ в Курской области

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Жительница Тверской области рассказала о трясущихся от взрывов после атаки БПЛА домах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше