В Мексике исключили арест Путина в случае его визита

В Мексике исключили арест Путина по ордеру МУС в случае его визита

Власти Мексики ну будут арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита на инаугурацию нового главы государства Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе своей пресс-конференции, транслируемой в аккаунте политика на YouTube.

«Мы не можем сделать это, это не наше дело», — подчеркнул президент.

Лопес Обрадор напомнил, что год назад Мексике «устроили скандал» из-за участия российских военных в параде в честь дня независимости страны. Он подчеркнул, что приглашения на инаугурацию были высланы всем странам, с которыми есть дипломатические отношения, и подобное участие является стандартной практикой.

Ранее стало известно , что Путину было направлено приглашение на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября.