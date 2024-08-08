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20:07, 8 августа 2024Мир

В Мексике исключили арест Путина в случае его визита

В Мексике исключили арест Путина по ордеру МУС в случае его визита

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Власти Мексики ну будут арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита на инаугурацию нового главы государства Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе своей пресс-конференции, транслируемой в аккаунте политика на YouTube.

«Мы не можем сделать это, это не наше дело», — подчеркнул президент.

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Лопес Обрадор напомнил, что год назад Мексике «устроили скандал» из-за участия российских военных в параде в честь дня независимости страны. Он подчеркнул, что приглашения на инаугурацию были высланы всем странам, с которыми есть дипломатические отношения, и подобное участие является стандартной практикой.

Ранее стало известно , что Путину было направлено приглашение на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

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      Максим Габриелян
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