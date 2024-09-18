Путин поблагодарил избирателей в приграничных районах

Президент России Владимир Путин поблагодарил избирателей, проживающих в приграничных районах. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства провел встречу с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования. Он поздравил их с избранием на должности руководителей субъектов и отдельно обратился к избирателям из приграничных районов.
«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации», — сказал Путин.
Региональные выборы в России прошли в Единый день голосования, 8 сентября. В большинстве из 83 субъектов участки были открыты 6-8 сентября.