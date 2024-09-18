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19:13, 18 сентября 2024Россия

Путин поблагодарил избирателей в приграничных районах

Путин поблагодарил живущих в приграничных районах избирателей
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поблагодарил избирателей, проживающих в приграничных районах. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства провел встречу с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования. Он поздравил их с избранием на должности руководителей субъектов и отдельно обратился к избирателям из приграничных районов.

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации», — сказал Путин.

Региональные выборы в России прошли в Единый день голосования, 8 сентября. В большинстве из 83 субъектов участки были открыты 6-8 сентября.

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      Варвара Кошечкина
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