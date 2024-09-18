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09:46, 18 сентября 2024Россия

Россиянка отчитала засматривавшихся на школьниц мигрантов и попала на видео

Россиянка отчитала наблюдавших за школьницами мигрантов, ее сняли на видео

Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

В России женщина отчитала засматривавшихся на школьниц мигрантов и попала на видео. Попавший в сеть ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

До этого стоявшие около школы иностранцы назвали школьниц проститутками за то, что их внешний вид не соответствует среднеазиатским обычаям, пояснил канал.

На кадрах россиянка напоминает, что Россия — светское государство. «Наши дети ходят так, как им разрешают родители», — говорит она. После этого она посоветовала мигрантам уехать на родину и «смотреть на своих ворон в парандже». Один из иностранцев выслушал женщину, опустив голову, второй попытался закрыть лицо рукой и ушел.

«Мы не будем жить так, как вы», — заключила россиянка. Где именно произошел попавший на видео инцидент, не уточняется.

Ранее в Подмосковье анонсировали возможный запрет на работу мигрантов в ряде сфер. Глава региона Андрей Воробьев объяснил это необходимостью повысить меры безопасности. Работающим по патентам иностранцам планируется запретить работать в медицине, образовании и соцуслугах.

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      Алан Босиков
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