Российских зенитчиков научили уничтожать F-16

Российские зенитчики прошли подготовку по перехвату F-16

Операторов российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» научили уничтожать переданные Киеву F-16. Об этом сообщил РИА Новости командир расчет ЗРК с позывным Каскад.

Собеседник агентства заявил, что американские самолеты не являются сложной целью для российских средств противовоздушной обороны. «Очень легко сможем их определить по их характеристикам и можем нанести удар по данной авиации», — сказал он.

Другой военнослужащий пояснил, что «Бук-М2» предназначен для поражения таких объектов, как F-16, и выразил надежду на скорую встречу с этой техникой в боевых условиях. «Потому что F-16, как оказалось, довольно-таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают... Любая авиация будет сбита», — резюмировал он.

F-16 были замечены на Украине минувшим летом. В конце августа стало известно о потере Киевом одного из бортов. В Верховной Раде заявили, что он был сбит ракетой, выпущенной из американского ЗРК Patriot.