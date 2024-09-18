Стало известно о почти 20 пострадавших в результате атаки БПЛА на российский регион

При атаке дронов ВС Украины на Торопец пострадали 17 человек, из них трое детей

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Торопец в Тверской области пострадали почти 20 мирных жителей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. У всех пострадавших выявили порезы и ушибы. Серьезных травм у жителей нет.

Как стало известно, во многих жилых домах города выбиты окна, а над городом висит дым. Жителей эвакуируют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.

Как передает Baza в Telegram, из города эвакуировали 7,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что в Торопце тушат пожар, возникший в результате падении сбитых БПЛА. Губернатор отметил, что на территории города работают все службы, включая сотрудников МЧС, ФСБ, прокуратуры, Росгвардии и Следственного комитета.

ВСУ атаковали Торопец 18 сентября. В результате власти решили провести частичную эвакуацию. Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе региона приостановлена работа детских садов и школ.