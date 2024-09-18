Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

Турист помочился на пляже популярного курорта Таиланда Паттайя и попал на видео. Оно было опубликовано в группе на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На ролик обратило внимание местное издание Pattaya Mail.

На размещенных в сети кадрах турист ночью справляет нужду в море. «Люди продолжают плавать, пока другие мочатся», — так подписал снятые кадры очевидец.

Местные жители в комментариях возмутились поведением туриста и прикрепили похожие видео, на которых другие гости курорта делают то же самое. Обсуждение привлекло внимание мэра Паттайи Порамета Нгампичета, который заявил, что против героев роликов будут приняты меры судебного преследования. Он отметил, что их поведение нарушает закон о чистоте в общественных местах и «бросает тень на репутацию Паттайи как популярного туристического направления».

Ранее сообщалось, что на популярном курорте Европы — испанской Марбелье — будут штрафовать туристов за мочеиспускание в море. За такое нарушение им придется заплатить 750 евро (около 69,3 тысячи рублей).