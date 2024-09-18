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20:29, 18 сентября 2024Путешествия

Туристка упала со скалы в свой день рождения и оказалась раздавлена квадроциклом

Daily Mail: туристка упала со скалы в Греции и оказалась раздавлена квадроциклом

Фото: Barbara Boensch / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Британская туристка упала со скалы в свой день рождения и оказалась раздавлена арендованным квадроциклом. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Корфу, Греция. 24-летняя Мэдди Моррис приехала навестить семью и арендовала квадроцикл для поездки с подругой. Внезапно они съехали со скалы и пролетели три метра. Перевернувшееся транспортное средство придавило девушек к земле, а крутившееся колесо сильно поцарапало бедро Моррис.

На некоторое время британка потеряла сознание и пришла в себя, когда очевидцы пытались вытащить пострадавших из-под квадроцикла. Девушек доставили в больницу, где у Моррис диагностировали перелом лопатки и другие поверхностные травмы.

«Я думала, что сломала всю левую сторону тела, потому что я ничего не чувствовала», — рассказала британка. Она также обрадовалась, что на ней был шлем. О состоянии второй девушки не сообщается.

Ранее другая британская туристка попала в аварию на мопеде на Бали, едва не лишилась ноги и была вынуждена заново учиться ходить. 28-летняя Энджел Уиллоус ехала по индонезийскому острову вместе с кузиной на одном байке.

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      Марк Успенский
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