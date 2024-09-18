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08:39, 18 сентября 2024Экономика

В России собрались урезать помощь малому и среднему бизнесу

«Известия»: в России сократят поддержку МСП из бюджета на 21 % в 2025-2030 годах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бюджетные расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2025-2030 годах сократят до 330 миллиардов рублей, что на 21 процент меньше, чем в последние шесть лет. Об этом со ссылкой на документы правительства к профильному совещанию, прошедшему 3 сентября, пишут «Известия».

Речь идет о расходах в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он станет частью более крупного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», финальные параметры которого в настоящее время неизвестны.

Текущая версия проекта предполагает, что основные расходы до 2030 года — 238,4 миллиарда рублей — придутся на льготные инвестиционные кредиты МСП в приоритетных отраслях, среди которых обрабатывающие производства, IT, гостиничный бизнес и общепит. Из этих средств 148 миллиардов пойдут на субсидирование взятых ранее займов, остальное потратят на новые выдачи по совмещенной программе.

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Президент ассоциации «Опора России» Александр Калинин в комментарии изданию объяснил, что Минэкономразвития запрашивало на поддержку МСП в два раза больше — 600 миллиардов рублей в базовом сценарии, но соглашалось и на 500 миллиардов в консервативном. Однако Минфин посчитал, что такие траты не укладываются в предполагаемый бюджет.

По словам Калинина, основное сокращение коснется самой востребованной программы, связанной со льготным кредитованием. Дело в том, что высокая ключевая ставка делает такую поддержку слишком дорогой, поэтому Минфин решил от нее отказаться.

Директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов считает, что таким образом внимание властей переносится на бизнес, приносящий наибольший экономический эффект прямо сейчас. В свою очередь директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов указал, что МСП стабильно чувствует себя в последние два года, поэтому потребности в повышении расходов нет, хотя высокие ставки и грозят проблемами.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года предприятия малого и среднего бизнеса привлекли с помощью льготных кредитов и гарантийных программ 692 миллиарда рублей.

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