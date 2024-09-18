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13:22, 18 сентября 2024Мир

В Кремле прокомментировали слова Столтенберга об ударах по России

Песков назвал провокацией слова генсека НАТО Столтенберга об ударах по России
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Показное желание генсека НАТО Йенса Столтенберга не принимать всерьез заявление президента России Владимира Путина о последствиях в случае ударов западным оружием по российской территории является провокацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению Песков, слова генсека можно отнести к «уходящей натуре» и Столтенбергу не нести ответственности за сказанные слова.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта. Он отверг предупреждение Путина, что принятие данного решения станет красной чертой, после которой Россия окажется в войне с НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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