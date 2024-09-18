В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

Песков: нежелание НАТО принимать последствия ударов вглубь РФ — опасный шаг

Нежелание НАТО принимать во внимание заявления президента Владимира Путина о последствиях одобрения использования западного оружия для ударов вглубь России является опасным и недальновидным шагом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я скорее склонен это отнести к "уходящей натуре" господина [Йенса] Столтенберга. Ясно, что через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова, но позиция чрезвычайно провокационная и опасная», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта. Уточняется, что генсек отверг предупреждение Путина о том, что принятие данного решения станет красной чертой, после которой Россия окажется в войне с НАТО.

