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12:37, 18 сентября 2024Мир

В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

Песков: нежелание НАТО принимать последствия ударов вглубь РФ — опасный шаг

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Нежелание НАТО принимать во внимание заявления президента Владимира Путина о последствиях одобрения использования западного оружия для ударов вглубь России является опасным и недальновидным шагом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я скорее склонен это отнести к "уходящей натуре" господина [Йенса] Столтенберга. Ясно, что через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова, но позиция чрезвычайно провокационная и опасная», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта. Уточняется, что генсек отверг предупреждение Путина о том, что принятие данного решения станет красной чертой, после которой Россия окажется в войне с НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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