В Москве стартовал новый сезон школьных театров

Вице-мэр Ракова сообщила о старте нового театрального сезона в школах Москвы

В столице открылся третий сезон масштабного проекта «Содружество школьных театров Москвы». Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В торжественном мероприятии во Дворце на Яузе приняли участие 100 лучших школьных труп. В своем поздравлении Ракова подчеркнула, что театр — это не просто искусство, но и пространство для интеллектуального эксперимента. «Каждая реплика, каждое движение на сцене — результат глубокого осмысления человеческого опыта. Театр тренирует пластичность мышления, улучшает память, воображение, концентрацию, навыки общения и, в конечном счете, всесторонне развивает личность», — сказала вице-мэр.

Ракова добавила, что за три года существования проекта театральное сообщество разрослось до более чем 780 детских и молодежных театров, в которых под руководством почти тысячи педагогов искусство сцены осваивают свыше 22 тысяч школьников. Обращаясь к участникам «Содружества школьных театров Москвы», она отметила, что каждый из них учится чему-то новому. «Можно участвовать в мастер-классах с настоящими мэтрами — известными режиссерами и артистами, пробовать себя в разных амплуа, заглянуть в закулисье столичных театров или побывать в профессиональных цехах, и даже показать свои спектакли на большой сцене. Хочу пожелать всем участникам взять все самое полезное и интересное из этого проекта. Давайте продолжать творить и вдохновлять» — поздравила театралов заммэра.

На открытии сезона дети, их педагоги и родители посмотрели спектакль «Граф Нулин» в исполнении юных артистов. Кроме того, они познакомились с историей, основными достижениями и планами развития «Содружества школьных театров Москвы». Так, гостям рассказали о лучших постановках прошлогоднего театрального конкурса-фестиваля «Живая сцена». Москвичи могут увидеть их на «Осенних показах», которые продляться до 25 сентября. С афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте «Содружества школьных театров Москвы».

Кроме того, в новом сезоне «Живой сцены» появятся спектакли малой формы — «Театральный Олимп», а также постановки, в основе которых будут лежать архивные документы, свидетельства и факты, связанные с историческими героями и событиями — «Историческая память». Помимо этого, пройдет конкурс для преподавателей «Мудрая Эвтерпа», который позволит увеличить количество участников фестиваля и школьного театрального сообщества.

При этом любой желающий может получить профессию педагога школьного театра благодаря набору в магистратуру на базе Московского городского педагогического университета. Занятия проводят кандидаты психологических и педагогических наук, директора школ, а также заслуженные работники профессиональных театров. Вместе с ними студенты изучат возрастную психологию, психологию творчества и актера, режиссуру, драматургию, сценическое движение и актерское мастерство, а также поработают с декорациями, реквизитом и бутафорией. Каждый магистрант поставит спектакль совместно с участниками «Содружества школьных театров Москвы».

