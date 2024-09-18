Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 18 сентября 2024Россия

Бойца СВО отправили на фронт вместо демобилизации из-за одной формальности

Бойца СВО из Бурятии отправили на фронт вместо демобилизации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Бурятии вернули на фронт вместо демобилизации из-за одной формальности. Об этом случае рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека российского региона Юлии Жамбаловой, пишет «Московский комсомолец».

Со слов родственницы военнослужащего, ее племянник был призван в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года, в конце декабря 2023-го его должны были демобилизовать в связи с достижением ими предельного возраста пребывания на военной службе, но в последний момент вернули на передовую.

Выяснилось, что распоряжение начальника штаба об увольнении двух военнослужащих было напечатано только в одном экземпляре, и несмотря на то что в нем были указаны сведения об обоих военнослужащих, по оригиналу распоряжения мог уволиться лишь один из них.

Ситуацию взяли на контроль аппарат регионального омбудсмена и военная прокуратура Кяхтинского гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Якутии дочь овдовевшего бойца СВО захотели отдать в детский дом, а его самого вернуть на передовую.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Россиян научили правильно готовить суп

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше