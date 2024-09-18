Бойца СВО отправили на фронт вместо демобилизации из-за одной формальности

Бойца СВО из Бурятии отправили на фронт вместо демобилизации

Бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Бурятии вернули на фронт вместо демобилизации из-за одной формальности. Об этом случае рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека российского региона Юлии Жамбаловой, пишет «Московский комсомолец».

Со слов родственницы военнослужащего, ее племянник был призван в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года, в конце декабря 2023-го его должны были демобилизовать в связи с достижением ими предельного возраста пребывания на военной службе, но в последний момент вернули на передовую.

Выяснилось, что распоряжение начальника штаба об увольнении двух военнослужащих было напечатано только в одном экземпляре, и несмотря на то что в нем были указаны сведения об обоих военнослужащих, по оригиналу распоряжения мог уволиться лишь один из них.

Ситуацию взяли на контроль аппарат регионального омбудсмена и военная прокуратура Кяхтинского гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Якутии дочь овдовевшего бойца СВО захотели отдать в детский дом, а его самого вернуть на передовую.