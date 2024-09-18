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09:35, 18 сентября 2024Мир

В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

NYT: операция с пейджерами в Ливане была организована Израилем

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Операция с пейджерами в Ливане была организована Израилем. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Хотя израильские официальные лица не взяли на себя и не отрицали ответственности за взрывы, Израиль имеет долгую историю сложных диверсионных операций и операций по ликвидации противников», — говорится в материале.

По словам американских чиновников, Израиль спрятал взрывчатое вещество в партии пейджеров тайваньского производства, импортированных в Ливан. «Хезболла» купила 3000 пейджеров у компании Gold Apollo на Тайване, но они были испорчены еще до того, как попали заказчику.

Источники отметили, что в устройства вставили всего одну или две унции взрывчатого вещества рядом с батареей, поэтому Израиль посчитал, что риск причинения вреда людям, не связанным с «Хезболлой», будет низким из-за размера взрывчатки.

Уточняется, что «Хезболла» распространяла пейджеры среди своих членов по всему Ливану, некоторые из которых попали к союзникам группировки в Иране и Сирии.

Ранее тайваньская Gold Apollo опровергла свою причастность к созданию взорвавшихся в Ливане пейджеров. Как заявил глава компании Сюй Цингуан, устройства разработала европейская фирма, с которой порядка трех лет назад Gold Apollo заключила соглашение о сотрудничестве.

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      Дарья Балацкая
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