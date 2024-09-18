Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 18 сентября 2024Мир

На Тайване отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров

Тайваньская Gold Apollo опровергла создание взорвавшихся в Ливане пейджеров

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Пейджеры, которые сдетонировали в разных районах Ливана, не имели никакого отношения к тайваньской компании Gold Apollo. Об этом сообщает портал CTWANT.

Глава компании Сюй Цингуан опроверг создание компанией взорвавшихся в Ливане пейджеров. По его словам, устройства разработала европейская фирма, с которой порядка трех лет назад Gold Apollo заключила соглашение о сотрудничестве.

«И разработка, и производство взорвавшихся пейджеров были осуществлены за рубежом, они не имеют ни малейшего отношения к Тайваню», — отметил он.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственный источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильские военные взломали пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвали их детонацию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

      Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

      Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

      В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

      Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

      Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

      Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

      Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

      Врачи удалили женщине матку и яичники и пропустили вызванный плотоядными бактериями сепсис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше