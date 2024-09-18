На Тайване отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров

Тайваньская Gold Apollo опровергла создание взорвавшихся в Ливане пейджеров

Пейджеры, которые сдетонировали в разных районах Ливана, не имели никакого отношения к тайваньской компании Gold Apollo. Об этом сообщает портал CTWANT.

Глава компании Сюй Цингуан опроверг создание компанией взорвавшихся в Ливане пейджеров. По его словам, устройства разработала европейская фирма, с которой порядка трех лет назад Gold Apollo заключила соглашение о сотрудничестве.

«И разработка, и производство взорвавшихся пейджеров были осуществлены за рубежом, они не имеют ни малейшего отношения к Тайваню», — отметил он.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственный источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильские военные взломали пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвали их детонацию.