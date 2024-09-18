Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

Кардинал Паролин поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

Ватикан поблагодарил Россию за помощь в освобождении двух украинских священников. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин в ходе переговоров с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, передает пресс-служба Ватикана.

«В ходе встречи кардинал-госсекретарь (...) поблагодарил российского омбудсмена за роль, которую он сыграл в освобождении двух украинских священников», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Паролин подчеркнул необходимость дальнейшего обмена военнопленными между Россией и Украиной, указав на готовность Ватикана сотрудничать в данном вопросе.

Ранее апостольский нунций Анте Йозич заявил, что Папа Римский Франциск выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех государств. Он добавил, что Понтифик выступает против санкций, потому что они затрагивают всех и не решают актуальных вопросов.