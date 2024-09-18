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18:39, 18 сентября 2024Мир

Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

Кардинал Паролин поблагодарил Россию за освобождение украинских священников
Пьетро Паролин

Пьетро Паролин. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ватикан поблагодарил Россию за помощь в освобождении двух украинских священников. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин в ходе переговоров с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, передает пресс-служба Ватикана.

«В ходе встречи кардинал-госсекретарь (...) поблагодарил российского омбудсмена за роль, которую он сыграл в освобождении двух украинских священников», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Паролин подчеркнул необходимость дальнейшего обмена военнопленными между Россией и Украиной, указав на готовность Ватикана сотрудничать в данном вопросе.

Ранее апостольский нунций Анте Йозич заявил, что Папа Римский Франциск выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех государств. Он добавил, что Понтифик выступает против санкций, потому что они затрагивают всех и не решают актуальных вопросов.

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      Максим Габриелян
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