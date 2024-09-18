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08:33, 18 сентября 2024Мир

Выбор времени для операции по взрывам пейджеров в Ливане объяснили

FP: взрывы пейджеров могут быть первым залпом военной кампании Израиля в Ливане

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взрывы пейджеров могут быть первым залпом длительной военной кампании Израиля против ливанской «Хезболлы» или последней тайной операцией против союзников Ирана. Таким образом выбор времени для этой операции объяснил директор по исследованиям в американской аналитической компании The Soufan Group и старший научный сотрудник аналитического центра The Soufan Center Колин Кларк в статье для Foreign Policy (FP).

«Атака с помощью пейджеров вполне может стать первым залпом длительной израильской военной кампании против "Хезболлы" в Ливане — или это может быть просто последней тайной операцией в затянувшейся теневой войне между Израилем и доверенными лицами Ирана. Также возможно, что израильтяне инициировали операцию, потому что существовало ограничение по времени на то, как долго она могла продолжаться необнаруженной», — говорится в материале.

Кроме того, аналитик утверждает, что взрывы пейджеров могли иметь большое значение для восстановления репутации израильской разведывательной службы «Моссад», сильно запятнанной неудачами вокруг атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

17 сентября в нескольких регионах Ливана десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности сообщил, что израильские военные взломали пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвали их детонацию.

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      Виктория Кондратьева
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