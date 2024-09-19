МИД Абхазии назвал Грузию главной угрозой для республики

Грузия остается главной угрозой для Абхазии. Об этом заявил Глава МИД республики Сергей Шамба, передает ТАСС.
«Несмотря на крах своих надежд, на решение военным путем присоединения Абхазии и Южной Осетии, Грузия продолжает оставаться основной угрозой для нашей страны», — заявил дипломат.
Он добавил, что вопрос безопасности в связи с политикой Тбилиси остается приоритетным для Абхазии.
Ранее в МИД Абхазии прокомментировали заявления властей Грузии об извинениях перед народом Южной Осетии. В дипломатическом ведомстве отметили, что обращение Тбилиси может стать началом процесса примирения Грузии с ее соседями.