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18:31, 19 сентября 2024Бывший СССР

МИД Абхазии назвал Грузию главной угрозой для республики

Глава МИД Абхазии Шамба: Грузия остается главной угрозой для республики
Сергей Шамба

Сергей Шамба . Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Грузия остается главной угрозой для Абхазии. Об этом заявил Глава МИД республики Сергей Шамба, передает ТАСС.

«Несмотря на крах своих надежд, на решение военным путем присоединения Абхазии и Южной Осетии, Грузия продолжает оставаться основной угрозой для нашей страны», — заявил дипломат.

Он добавил, что вопрос безопасности в связи с политикой Тбилиси остается приоритетным для Абхазии.

Ранее в МИД Абхазии прокомментировали заявления властей Грузии об извинениях перед народом Южной Осетии. В дипломатическом ведомстве отметили, что обращение Тбилиси может стать началом процесса примирения Грузии с ее соседями.

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      Глеб Палехов
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