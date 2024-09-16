В Абхазии заявили о возможном примирении с Грузией

В МИД Абхазии назвали заявления властей Грузии возможным началом примирения

Заявления властей Грузии об извинениях перед «осетинскими братьями и сестрами» потенциально могут стать началом процесса примирения. Об этом указано в заявлении МИД Абхазии.

«Несмотря на то, что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям», — сообщили в ведомстве.

В МИД также отметили, что подобные заявления должны быть подкреплены реальными шагами на пути к примирению. Министерство подчеркнуло, что Грузии следует переоценить прошлые ошибки, извиниться перед народами Абхазии и Южной Осетии, отказаться от политического и экономического давления и подписать мирный договор.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую в 2008 году развязал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Политик отметил, что основой христианской веры является прощение, поэтому он уверен, что противостояние завершится историческим прошением и искренним примирением.