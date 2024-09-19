Девушек из российского региона планировали отправлять в бордели Бахрейна

В Дагестане задержали двух женщин за попытку продавать девушек в Бахрейн

В Махачкале задержаны 44-летняя жительница Новолакского района и 27-летняя жительница Буйнакского района, которые пытались организовать продажу девушек в бордели Королевства Бахрейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Дагестан.

По данным правоохранителей, установлено, что в период с марта по июнь 2022 года 44-летняя женщина находилась на территории Королевства Бахрейна. Она договорилась со второй, 27-летней фигуранткой, о том, что они вместе будут продавать девушек из России в Бахрейн для занятия проституцией. Вырученные деньги они планировали присвоить себе.

Подозреваемые доставлены в отдел. Они уже дали признательные показания. Все материалы переданы в республиканское следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае раскрыли преступную группу, занимавшуюся продажей людей.