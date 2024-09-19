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06:59, 19 сентября 2024Экономика

В ЕС пожаловались на взлет цен на электроэнергию в Восточной Европе

В ЕП пожаловались на взлет оптовых цен на электроэнергию в Восточной Европе

Фото: Mike Blake / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Венгрии Андраш Гюрк заявил о взлете оптовых цен на электроэнергию в странах Восточной Европы. На сложившуюся в сфере энергетики ситуацию евродепутат пожаловался в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма Гюрка изучила «Лента.ру».

«В последние месяцы несколько восточноевропейских государств-членов ЕС, включая Венгрию, столкнулись с резким повышением оптовых цен на электроэнергию. (...) Эта ситуация еще раз подчеркивает необходимость реализации крупномасштабных проектов по развитию сетей в Восточной Европе, как внутри стран, так и за их пределами, а также важность благоприятного регулирования ЕС в отношении электростанций для постоянного обеспечения адекватного предложения на рынках электроэнергии», — говорится в его письме.

Рыночные цены в этих странах на сутки вперед были непропорционально высокими по сравнению со всеми другими регионами Европы. Это явление напрямую подрывает благосостояние граждан и конкурентоспособность соответствующих национальных экономик по сравнению с другими государствами-членами

Андраш Гюркчлен Европарламента от Венгрии

В связи с этим член ЕП обращается к Еврокомиссии о ее намерениях вмешаться в ситуацию с ценообразованием.

«Готова ли Комиссия предоставить адекватное финансирование и поддержку для необходимых проектов по развитию сетей и межсетевых соединений в восточноевропейских государствах-членах? Планирует ли Комиссия внести какие-либо изменения, которые могут потребоваться в соответствующие нормативные акты ЕС, чтобы избежать непропорциональных региональных различий в оптовых ценах на электроэнергию в будущем?» — спросил Гюрк.

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