Кабан привел друзей к подкармливавшему его россиянину

Кабан привел сородичей к подкармливавшему его мужчине в Тульской области

Кабан, которого подкармливал житель Кировского района Тульской области, привел к нему друзей-сородичей. На историю, появившуюся в соцсетях, обратило внимание издание «Тульские известия».

Мужчина встретил животных в селе Крутицы. Сначала он кормил через забор только одного кабана, однако через несколько дней животное привело к нему сородичей. Уточняется, что кабаны приходят к россиянину по вечерам.

Ранее фотоловушка на территории национального парка «Земля леопарда» запечатлела солидных кабанов. Сотрудники заповедника рассказали, что окрас поросят сильно отличается от цвета взрослых особей: шерсть покрыта белыми, черно-бурыми и желтыми полосами.