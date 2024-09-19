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13:47, 19 сентября 2024Моя страна

Кабан привел друзей к подкармливавшему его россиянину

Кабан привел сородичей к подкармливавшему его мужчине в Тульской области

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кабан, которого подкармливал житель Кировского района Тульской области, привел к нему друзей-сородичей. На историю, появившуюся в соцсетях, обратило внимание издание «Тульские известия».

Мужчина встретил животных в селе Крутицы. Сначала он кормил через забор только одного кабана, однако через несколько дней животное привело к нему сородичей. Уточняется, что кабаны приходят к россиянину по вечерам.

Ранее фотоловушка на территории национального парка «Земля леопарда» запечатлела солидных кабанов. Сотрудники заповедника рассказали, что окрас поросят сильно отличается от цвета взрослых особей: шерсть покрыта белыми, черно-бурыми и желтыми полосами.

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      Варвара Кошечкина
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