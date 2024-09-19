Командир танка рассказал о более спокойной обстановке на южнодонецком направлении

Командир рассказал о более спокойной обстановке на южнодонецком направлении

Командир танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» с позывным Печник назвал обстановку на южнодонецком направлении более спокойной, чем было раньше. Об этом он рассказал в комментарии ТАСС.

«Раньше грохотало, шумело, сейчас спокойнее стало», — сказал военный. По его словам, украинская армия отвлеклась на другие направления.

В конце августа в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все реже открывают огонь в ответ на артобстрелы Вооруженных сил (ВС) России.

Как считают российские артиллеристы, это связано с тем, что «ВСУ ежедневно сдают на южнодонецком направлении свои позиции, и просто не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы».