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06:33, 30 августа 2024Россия

В Минобороны указали на деталь в ведении боев ВСУ

Минобороны: ВСУ все реже открывают огонь в ответ на российские артобстрелы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все реже открывают огонь в ответ на артобстрелы Вооруженных сил (ВС) России. Об этой детали со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

Как считают российские артиллеристы, это связано с тем, что «ВСУ ежедневно сдают на южнодонецком направлении свои позиции, и просто не успевают занять новые для контрбатарейной стрельбы».

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили об успешном ударе РСЗО «Торнадо-Г» по колонне техники ВСУ на южнодонецком направлении.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ситуация в Курской области, атакованной ВСУ, находится под контролем. По его словам, украинские подразделения пытаются «всеми своими фибрами продавиться» в российском регионе.

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      Маргарита Пименова
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