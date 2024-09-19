Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 19 сентября 2024Бывший СССР

Критиковавшую Сырского депутата Рады исключили из комитета по обороне

Критиковавшую Сырского депутата Рады Безуглую исключили из комитета по обороне

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, неоднократно критиковавшую руководство министерства обороны и командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе министра обороны Рустема Умерова и главкома украинской армии Александра Сырского, сняли с должности замглавы и исключили из комитета по вопросам обороны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», — написал он.

По словам парламентария, Безуглую было решено перевести в комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики. Он также отметил, что ее отставку поддержали 252 депутата украинского парламента.

Ранее Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на своих постах. По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы удаленно взрывают пейджеры и рации. Могут ли они уничтожить обычные смартфоны россиян?

      Российские ученые разработают новый гамма-детектор для ядерной медицины

      Пленный командир ВСУ рассказал об отправлении украинских солдат в один конец

      Критиковавшая ВСУ депутат Рады прокомментировала увольнение из комитета по обороне

      В Грузии заявили об отказе от опекунства США

      В Ливане запретили проносить пейджеры на борт самолетов

      В Госдуме высказались о новой Lada по цене выше трех миллионов рублей

      Курортное озеро затянулось химической пленкой в российском регионе

      Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной

      В популярной у россиян соцсети появилась новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше