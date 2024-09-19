Критиковавшую Сырского депутата Рады исключили из комитета по обороне

Критиковавшую Сырского депутата Рады Безуглую исключили из комитета по обороне

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, неоднократно критиковавшую руководство министерства обороны и командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе министра обороны Рустема Умерова и главкома украинской армии Александра Сырского, сняли с должности замглавы и исключили из комитета по вопросам обороны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», — написал он.

По словам парламентария, Безуглую было решено перевести в комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики. Он также отметил, что ее отставку поддержали 252 депутата украинского парламента.

Ранее Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на своих постах. По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения.