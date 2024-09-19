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20:59, 19 сентября 2024Экономика

Первая в истории страна полностью избавилась от проказы

ВОЗ: Иордания первой в мире избавилась от проказы

Фото: Ricardo Rojas / Reuters

Королевство Иордания первой в мире полностью избавилось от лепры. Об историческом достижении для медицины объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы», — говорится в заявлении учреждения. В организации подчеркивают важность этого события, называя его предвестником новой эры в сфере общественного здравоохранения. Как отмечается, случаев заражения этим заболеванием в Иордании не фиксировалось уже больше двадцати лет.

Проказа, известная также как лепра — хроническое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Возбудитель болезни разрушает первичный защитный барьер организма, делая человека уязвимым к инфекциям, поражающим глаза, кожу, слизистые оболочки и суставные хрящи в кистях и стопах. Также лепра вызывает необратимое повреждение периферических нервов, отчего инфицированный теряет контроль над мышцами и оказывается парализованным.

В июне сообщалось о случаях заболевания плотоядной бактерией стрептококка в Японии. При отсутствии лечения инфекция может привести к летальному исходу всего за пару дней.

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      Виктория Клабукова
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