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07:33, 19 сентября 2024Из жизни

Мужчина месяцами запирал домработниц в клетке ради сексуального удовлетворения

В Швейцарии мужчина заковывал домработниц в наручники и запирал их в клетку

Фото: HTWE / Shutterstock / Fotodom

В Швейцарии состоятельный мужчина обращался с двумя домработницами как с рабынями ради сексуального удовлетворения, а также обманывал свою жену. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний ИТ-менеджер нашел первую жертву в интернете. 22-летняя филиппинка приехала к нему в июле 2018 года. Согласно договору, она должна была заниматься домашними делами шесть дней в неделю и круглосуточно оставаться на связи с супругами. За этой ей платили 800 швейцарских франков в месяц. В требования к домработнице также входили ношение костюма горничной и белого нижнего белья.

В единственный выходной мужчина заковывал девушку в наручники, привязывал их к ошейнику и запирал ее в клетке. Кандалы надевались и на ноги домработницы, поэтому она почти не могла передвигаться.
В помещении, где ей приходилось спать, были только маленькая кровать, детские игрушки, ведро и камера видеонаблюдения. По словам жены обвиняемого, она помогала надевать на домработницу наручники, думая, что это часть обучения. В апреле 2019 года филиппинке удалось сбежать.

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Вскоре супруги наняли новую домработницу — 30-летнюю жительницу Бразилии. Они пообещали организовать для нее уроки немецкого языка, который женщина хотела выучить, однако также держали в клетки. Через месяц ее спасли полицейские, узнавшие о происходящем от сбежавшей филиппинки.

Пару задержали. Мужчина признал свою вину в торговле людьми, незаконном лишении свободы, подделке документов и нелегальном трудоустройстве иностранцев.

Ранее сообщалось, что 71-летний Доминик Пелико из Франции, который более 10 лет накачивал жену Жизель снотворным и позволял десяткам незнакомцам насиловать ее, раскаялся в суде. Он заявил, что является насильником, как и другие 50 подсудимых.

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      Юлия Юткина
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