На камеру в российском заповеднике попало семейство резвящихся косолапых

В Саяно-Шушенском заповеднике в фотоловушку попали играющие с шишками медвежата

Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края зафиксировала резвящихся медвежат с медведицей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национального парка.

«На фотографиях и видеозаписи медвежата активно познают окружающий мир — они с азартом залазят на ствол дерева, царапают кору маленькими коготочками, исследуют каждый сучок и уголок своего лесного дома», — говорится в публикации.

Кроме того, камера зафиксировала игру косолапых детенышей с шишками — они подбрасывают их в воздух, ловят и с удовольствием грызут.