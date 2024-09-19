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16:58, 19 сентября 2024Моя страна

На камеру в российском заповеднике попало семейство резвящихся косолапых

В Саяно-Шушенском заповеднике в фотоловушку попали играющие с шишками медвежата

Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края зафиксировала резвящихся медвежат с медведицей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национального парка.

«На фотографиях и видеозаписи медвежата активно познают окружающий мир — они с азартом залазят на ствол дерева, царапают кору маленькими коготочками, исследуют каждый сучок и уголок своего лесного дома», — говорится в публикации.

Кроме того, камера зафиксировала игру косолапых детенышей с шишками — они подбрасывают их в воздух, ловят и с удовольствием грызут.

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      Марк Успенский
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