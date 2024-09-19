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10:43, 19 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали неизбежным назначение Сырского на должность главкома ВСУ

Депутат Рады Рахманин: назначение Сырского на пост главкома ВСУ было неизбежным
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Увольнение с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначение на эту должность Александра Сырского были неизбежными. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».

«Я думаю, что снятие Залужного и назначение Сырского было неизбежным. В тот момент, когда это произошло, Залужный был обречен на увольнение, а Сырский был обречен на назначение. И это было связано не только с военными причинами, хотя и с ними тоже, но и с тем, что об этом думал президент [Владимир Зеленский] как верховный главнокомандующий», — сказал он.

При этом Рахманин отметил, что Сырский является не самым плохим главкомом для украинской армии. В то же время он указал, что ряд его действий вызывает вопросы.

В частности, депутат указал, что замена командиров бригад ВСУ для главкома превратилась в спорт. Он также отметил, что иногда действия главкома бывают оправданы объективными обстоятельствами, а иногда выглядят странно.

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      Александр Курбатов
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