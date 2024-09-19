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10:21, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о «спортивной» замене комбригов ВСУ

Депутат Рады Рахманин: для Сырского замена комбригов ВСУ превратилась в спорт

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Для главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского бесконечная замена командиров бригад превратилась в спорт. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью «Украинской Правде».

«Например, я и десятки людей, в том числе с военным и управленческим опытом, не понимаем, почему лучшим способом решения проблем для Александра Станиславовича является бесконечная замена комбригов. Для него это уже превратилось в некий вид спорта», — сказал он.

При этом парламентарий отметил, что иногда действия главкома бывают оправданы объективными обстоятельствами, а иногда выглядят странно. По его словам, в некоторых случаях офицеры ВСУ, дающие отрицательный результат, остаются на своих должностях.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на своих постах. По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения.

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      Александр Курбатов
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