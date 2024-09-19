Образ Хайди Клум на фото папарацци возмутил пользователей сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объективы папарацци в Калифорнии и возмутила нарядом пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

51-летняя манекенщица вышла в свет в штанах в стиле пэчворк с несколькими видами денима, а также вставками из цветной хлопчатобумажной ткани. Помимо этого, она надела джинсовую рубашку с длинным рукавом и голубые ботильоны со шнуровкой и на тонком каблуке.

Поклонники не оценили образ Клум, о чем написали в комментариях под постом. «Боже мой! Эти штаны ужасны, даже на ней», «Неплохо, но высокие каблуки и короткие джинсы не очень смотрятся», «Отвратительный наряд!» — написали они.

Ранее в сентябре Хайди Клум вышла в свет в оголяющем тело платье. Манекенщица посетила вечеринку по случаю вручения премии «Эмми» в черном облегающем платье без рукавов и с вырезами по всей длине, которые были расшиты пайетками.