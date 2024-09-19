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12:40, 19 сентября 2024Россия

Предотвращена новая атака ВСУ на российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Белгородом

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в четверг, 19 сентября, около 11:30 по московскому времени дежурные военные сбили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России также отчиталось, что еще три дрона система ПВО сбила в ночь на 19 сентября. Два из них уничтожили над Курской областью, один — над Белгородской.

Кроме того, 19 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта Шебекинского городского округа. В Шебекино в результате удара дрона повреждения получил легковой автомобиль. Помимо этого, в селе Муром поврежден частный дом, две машины и фасад здания. Пострадавших в обоих случаях нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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