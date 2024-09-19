Предотвращена новая атака ВСУ на российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Белгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в четверг, 19 сентября, около 11:30 по московскому времени дежурные военные сбили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России также отчиталось, что еще три дрона система ПВО сбила в ночь на 19 сентября. Два из них уничтожили над Курской областью, один — над Белгородской.

Кроме того, 19 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта Шебекинского городского округа. В Шебекино в результате удара дрона повреждения получил легковой автомобиль. Помимо этого, в селе Муром поврежден частный дом, две машины и фасад здания. Пострадавших в обоих случаях нет.