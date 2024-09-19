Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

Премьер Польши Туск попросил жителей не паниковать при виде немецких солдат

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил жителей не бояться при виде немецких солдат на польской территории, поскольку они помогают в борьбе с наводнением. Об этом он заявил на заседании кризисного штаба, сообщает Polsat.

«Когда вы увидите немецких солдат, прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», — сказал политик.

Он добавил, что в борьбе с наводнением также помогает группа из 30 американских военнослужащих.

Ранее польский премьер рассказал, что власти разыскивают провокатора, угрожавшего жителям подтопленных районов взрывами валов, защищавших население от паводков. Туск добавил, что сейчас правоохранительные органы не могут идентифицировать личность провокатора. Однако известно, что он ходил в военной форме.